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За три години окупанти запустили по півдню України 14 ракет

Анастасія Диняк

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Російські окупанти протягом трьох годин запустили 14 ракет, намагаючись обстріляти одразу декілька районів на півдні України. Про це повідомляє оперативне командування «Південь».

Так, у понеділок, 20 червня, російські військові завдали удару по Очакову, гирлу річки Дунай, Білгород-Дністровському району Одеської області та по самій Одесі.

Унаслідок влучання ракети в Одесі вигорів логістичний продовольчий склад. Вогонь поширився на площу понад 300 квадратних метрів. Постраждалих від обстрілів немає.

Окрім того, на Одещині збили дві російські крилаті ракети. Одну з них збили над Одесою, вибухова хвиля пошкодила 80 вікон.

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