За три години окупанти запустили по півдню України 14 ракет

Російські окупанти протягом трьох годин запустили 14 ракет, намагаючись обстріляти одразу декілька районів на півдні України. Про це повідомляє оперативне командування «Південь».

Так, у понеділок, 20 червня, російські військові завдали удару по Очакову, гирлу річки Дунай, Білгород-Дністровському району Одеської області та по самій Одесі.

Унаслідок влучання ракети в Одесі вигорів логістичний продовольчий склад. Вогонь поширився на площу понад 300 квадратних метрів. Постраждалих від обстрілів немає.

Окрім того, на Одещині збили дві російські крилаті ракети. Одну з них збили над Одесою, вибухова хвиля пошкодила 80 вікон.