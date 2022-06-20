В Україні з’явиться представник зі справ Африки

Президент Володимир Зеленський анонсував, що найближчим часом в Україні запрацює спецпредставник у справах Африки. Про це він заявив 20 червня, виступаючи на засіданні Бюро Асамблеї Африканського Союзу.

«Я започаткував нову політику України щодо Африки. Саме в час моєї каденції затверджена перша Стратегія розвитку відносин України з державами Африки. Буде активізований діалог з усіма країнами континенту. Найближчим часом запрацює й спеціальний представник України у справах Африки», – сказав Володимир Зеленський.

Водночас він зауважив, що хоче, аби Україна та країни Африки «вповні розуміли одне одного та взаємодіяли без посередників».

За словами Зеленського, зараз вперше в історії готують турне міністра закордонних справ України державами Субсахарської Африки. Також із візитом у країни Африки приїдуть і представники Верховної Ради.

Додамо, що за даними видання Politico, президент Сенегалу Макі Салл просив Євросоюз скасувати частину санкцій проти росії, аби африканські країни без проблем могли закуповувати сільгосппродукцію у рф.

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