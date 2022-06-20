Українські військові відбили штурм окупантів на трьох напрямках

На 117 добу війни в Україні тривають запеклі бої на сході, російські окупанти продовжують завдавати ракетних та авіаційних ударів по об’єктах військової та цивільної інфраструктури. Про це йдеться у вечірньому зведенні Генштабу, опублікованому 20 червня.

На Волинському, Поліському та Сіверському напрямках ситуація суттєвих змін не зазнала. У прикордонних районах Сумської області ворог обстріляв цивільну інфраструктуру.

На Харківському напрямку окупанти безуспішно намагалися вести розвідку боєм неподалік Ртищівки, бажаючи виявити слабкі місця в обороні наших військ. Крім того, обстріляв цивільну інфраструктуру в районах населених пунктів Уди, Українка, Коробочкіне, Михайлівка та Петрівка.

На Слов’янському напрямку основні зусилля противник зосереджує на утриманні займаних позицій. Здійснював артилерійські обстріли в районах населених пунктів Дібрівне, Грушуваха, Велика Комишуваха, Краснопілля та Долина. В районі населеного пункту Богородичне бійці ЗСУ успішно відбили ворожий штурм.

На Краматорському напрямку ворог активних дій не вів.

На Сєвєродонецькому напрямку загарбники продовжують обстрілювати підрозділи наших військ зі ствольної артилерії та реактивних систем залпового вогню. Завдали авіаударів по об’єктах цивільної інфраструктури в районах населених пунктів Устинівка та Лисичанськ.

«Артилерійські обстріли цивільної інфраструктури зафіксовано неподалік Лисичанська, Гірського та Устинівки. Тривають бойові дії за контроль над Сєвєродонецьком. Крім того, українські воїни звели нанівець спроби штурмових дій ворога в районах населених пунктів Мирна Долина та Біла Гора», – кажуть у Генштабі.

На Бахмутському напрямку у районі населеного пункту Миколаївка намагалася діяти диверсійно-розвідувальної група противника під прикриттям артилерійських обстрілів. В результаті вогневого ураження, отриманого ЗСУ, вона відступила. У подальшому ворог здійснив спробу штурму, успіху не мав. Крім того, окупанти обстріляли цивільну інфраструктуру в районах населених пунктів Білогорівка, Берестове, Яковлівка, Покровське. Завдали авіаударів неподалік Малорязанцевого та Білогорівки.

На Авдіївському, Курахівському, Новопавлівському та Запорізькому напрямках російські окупанти активних дій не вели. Обстріляли цивільну інфраструктуру поблизу Кам’янки, Гуляйполя, Авдіївки, Вугледара, Малинівки та Залізничного. Також агресор завдав авіаударів по населених пунктах Малі Щербаки, Мар’їнка, Вугледар, Костянтинівка та Новомихайлівка.

На Південнобузькому напрямку російські війська обстрілювали з артилерії та мінометів райони Червоного Яру, Калинівки, Тополиного і Зеленого Гаю.

«У зв’язку зі значними втратами особовий склад окремих підрозділів окупаційних військ має дуже низький рівень морально-психологічного стану і шукає можливість уникнути подальшої участі у бойових діях. Так, за наявною інформацією, особливо це розповсюджено серед особового складу 1 армійського корпусу російських окупаційних військ. У підрозділах, що виведені на відновлення боєздатності з районів Херсону, Миколаєва та Попасної», – додають у Генштабі.

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