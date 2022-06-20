У російському полоні перебувають більше 1500 цивільних, – Верещук

В полоні у росії зараз перебувають понад 1500 цивільних з України. Серед них – волонтери, активісти, журналісти, священники та представники місцевої влади. Про це 20 червня під час брифінгу повідомила міністерка реінтеграції Ірина Верещук.

«У нас більше 1500 цивільних на сьогодні в російських тюрмах у Ростові, у Курську в СІЗО. Вони перебувають там як військовополонені, хоча не мають бути у статусі полонених», – сказала вона.

При цьому Ірина Верещу пояснила, що звільнення українців з полону в рф ускладнюється й тим, що вони не підпадають під дію положень Міжнародного гуманітарного права, за якими їх можна було б обміняти на російських військовополонених.

Водночас посадовиця додала, що протягом березня-травня з російського полону вдалося врятувати 103 цивільних громадян України. До цього процесу Україна залучила Міжнародний комітет Червоного хреста.

Організація звернулась до російської сторони з проханням надати перелік цивільних полонених з України. У відповідь на цей запит влада рф офіційно визнала, що в полоні перебувають лише 120 цивільних осіб.

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