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російська армія хоче повторити наступ на Харків, – Зеленський

Наталя Дуляба

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Президент України Володимир Зеленський заявив, що армія рф намагається зібратися з силами, аби знову атакувати Харків. Про це він сказав 20 червня на відкритті Форуму глобальної політики Інституту міжнародних політичних досліджень.

«Зараз армія росії намагається зібрати сили, щоб знову атакувати Харків. Цей регіон ми деокупували, але вони хочуть знову (піти в атаку, – ред). А там – 1,5 мільйона мешканців», – відзначив глава держави.

Водночас Володимир Зеленський додав, що окупанти постійно бомбардують Миколаїв, де мешкають майже 0,5 мільйона українців, а також хочуть захопити і зруйнувати Слов’янськ – місто, в якому до війни жили 100 тисяч людей.

Разом із тим президент запевнив, що Україна робить усе можливе, аби зупинити російського агресора і захистити українців. Саме тому він наголосив на потребі у сучасній зброї та економічній підтримці.

«Нам потрібна підтримка, сучасна зброя. Така зброя, яка має більший потенціал, ніж у російської армії. Ось чому я витрачаю стільки емоцій, стільки часу й стільки зусиль, щоб переконати всіх наших партнерів передати нам потужну зброю. Це питання життів», – підкреслив Володимир Зеленський.

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