Рішення про виключення російських авторів із навчальної програми ще нема, – Шкарлет

Міністр освіти і науки України Сергій Шкарлет заявив, що рішення щодо виключення із навчальних програм таких російських авторів як, наприклад, Борис Пастернак, Лев Толстой і Федір Достоєвський ще остаточно не ухвалено. Про це пише Суспільне.

«Рішення ще не прийнято. Нам тільки у п’ятницю (17 червня, – ред.) надійшов проєкт експертної групи, і ми його офіційно ще не вивчали. Але найближчим часом ми його оприлюднимо і приймемо рішення», – заявив Шкарлет.

За словами міністра, щодо змін до навчальної програми вже достатньо давно працює відповідна робоча група у складі багатьох фахівців та експертів.

«Наразі маємо певний результат роботи робочої групи. Але при цьому варто зазначити, що зміни внесені, і не всі вони однозначні», – додав Шкарлет.

Нагадаємо, 7 червня заступник міністра освіти Андрій Вітренко заявив, що з програми зарубіжної літератури збираються виключити такі видання як «Війна і Мир» і загалом все, що виспівує російські війська.

Згідно з рішенням робочої групи з оновлення змісту навчальних програм із зарубіжної літератури, зі шкільної програми 6-11 класів необхідно вилучити усіх російських та білоруських авторів, а Гоголя та кримського татарина Таїла Халілова вивчати на уроках української літератури, а не зарубіжної.

Міністерство культури та інформаційної політики також ініціювало створення Експертної ради з декомунізації та дерусифікації, щоб процес дерусифікації проходив у законних межах.

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