На Запоріжжі коза підірвала окупантів

У тимчасово окупованому селі Кінські Роздори Запорізької області російські військові травмувалися внаслідок вибуху, який спричинила коза. Про це повідомили у Головному управлінні розвідки Міністерства оборони України.

Так, близько 40 російських окупантів розмістилися у приміщенні місцевої лікарні. Для охорони території військові розмістили на території медзакладу «розтяжки» вибухових пристроїв.

Однак декілька боєприпасів здетонували через козу, яка потрапила на територію. Унаслідок ланцюгового спрацювання вибухівки декілька окупантів отримали поранення різного ступеню тяжкості.