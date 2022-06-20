На війні загинув 18-річний доброволець зі Львівщини

У боях із російськими окупантами на Харківщині загинув 18-річний річний уродженець Нового Роздолу Максим Василишин. Про це йдеться на сторінці Новороздільської міськради у Facebook.

Максим Василишин навчався у військовому ліцеї імені Героїв Крут, був студентом першого курсу факультету міжнародних економічних відносин та інформаційних технологій Львівського торгово-економічного університету.

З початку повномасштабного вторгнення росії пішов в окремий добровольчий батальйон «Карпатська Січ». Спочатку Максим воював на Київщині, згодом – на Донбасі. Загинув на Ізюмському напрямку. Потрапив під ворожий обстріл із «Градів», коли вийшов на розвідку.

Поховають Максима Василишина 21 червня на Личаківському цвинтарі у Львові. Прощання відбудеться о 14:00 год. у Гарнізонному храмі святих апостолів Петра і Павла.

Вічна пам’ять та вічна слава Герою!

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