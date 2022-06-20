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Британська розвідка заявила про низьку ефективність російської авіації

Ольга Денисяка

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Військово-повітряні сили росії показали під час війни в Україні низьку ефективність. Це стало однією з найважливіших причин, із яких росії вдалося досягти лише обмежених успіхів у бойових діях. Як пише hromadske, про це повідомляє британська розвідка.

Упродовж вихідних (18-19 червня) наземні та повітряні операції росії були зосереджені на Донбасі. Однак у розвідці наголошують на загалом низькій ефективності російської авіації у війні.

«Її неспроможність послідовно забезпечувати повітряні сили, ймовірно, є одним із найважливіших факторів, що стоять за дуже обмеженим успіхом російської кампанії», – йдеться у повідомленні.

росія не змогла отримати повну перевагу в повітрі, тож, щоб не ризикувати, окупанти рідко залітали вглиб української території. Крім того, розвідники вважають проблемою російської авіації те, що всі навчання розроблювали радше «для враження посадовців», а не для розвитку вмінь екіпажів: попри те, що в росії є відносно сучасні та боєздатні літаки, екіпажі просто не мають навичок, необхідних для ведення повітряних кампаній за сучасним західним стилем.

З огляду на це в розвідці підсумовують, що неефективність авіації призвела до ширшого використання росією крилатих ракет (запаси яких закінчуються) та більшого навантаження на сухопутні війська, які теж виснажуються.

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