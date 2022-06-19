Збірна України посіла 5 місце у медальному заліку чемпіонату світу з параплавання

Українська збірна з параплавання здобула 36 медалей та посіла п’яте місце у медальному заліку. Про це пише Суспільне.

Так, чемпіонат світу пройшов у португальській Мадейрі. Українці вибороли 36 медалей. З них – 13 золотих, 10 срібних та 13 бронзових. Український параплавець Андрій Трусов забрав одразу шість нагород – чотири «золотих» та дві «бронзових».

Загалом Україну представили 23 спортсмени. До української збірної увійшли паралімпійські чемпіони Токіо-2020: Андрій Трусов, Денис Остапченко, Михайло Сербін, Анна Стеценко, а також інші призери останніх Ігор.

У медальному заліку чемпіонату світу з параплавання Україна посіла п’яте місце, поступившись лише збірним Італії (64 медалі), США (40), Бразилії (53) та Великій Британії (36).