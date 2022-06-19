Росіяни обстріляли нафтобазу на Дніпропетровщині

Російські окупанти завдали ракетного удару по нафтобазі у Новомосковську на Дніпропетровщині. Є загиблі та поранені. Про це повідомив голова обласної ОВА Валентин Резніченко.

Так, внаслідок ворожої атаки на нафтобазу у Новомосковську вибухнув резервуар з паливом. Ворог влучив туди трьома ракетами. Рятувальники намагаються ліквідувати пожежу понад 14 годин.

Наразі повідомляється про двох загиблих та 12 постраждалих. Один з загиблих – рятувальник, який з опіками раніше потрапив до лікарні.