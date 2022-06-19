Росіяни агітують своїх дітей продовжувати воювати

Матері російських окупантів агітують своїх синів продовжувати брати участь у бойових діях в Україні, коли ті шукають способи повернутися додому. Про це повідомили в Головному управлінні розвідки Міністерства оборони України.

Так, українська розвідка оприлюднила перехоплену телефонну розмову окупанта родом з Киргизстану, який воює на території України, з матір’ю. Військовий скаржиться, що хоче повернутися назад до Росії і шукає можливості для цього.

«Я просто дізнавався, як можна буде ще звільнитися і мені сказали, можливо «за сімейними», якщо треба «за доглядом». Мені сказали, якщо довідка буде, то можна буде тебе звільнити. Щоб мене звільнили і додому відправили. Що батьки в Киргизстані знаходяться і що я один в сім’ї, нема кому доглядати», – розповідає окупант.

Натомість мати пропонує йому не поспішати з прийняттям рішення і спочатку «піти у відпустку», а потім повернутися назад до України. Окупант ж запевняє її, що своє рішення не змінить і після усього у нього немає жодного бажання продовжувати воювати.