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На війні загинув командир батальйону «Карпатська Січ»

Анастасія Диняк

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На Ізюмському напрямку загинув командир 49-го окремого стрілецького батальйону Збройних сил «Карпатська Січ» Олег Куцин. Про це повідомив  голова ВО «Свобода» Олег Тягнибок.

Так, 56-річний Олег Куцин родом з Івано-Франківська. Він був учасником «Народного руху України за перебудову» та «Революції на граніті». Окрім того, чоловік неодноразово балотувався до Верховної Ради. З 2007 року був внесений до партійного списку ВО «Свобода».

Загиблий військовий у 2015 році заснував «Легіон Свободи», яке об’єднувало представників партії «Свобода», які брали участь у російсько-українській війні.

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