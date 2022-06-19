На «Антитіла» знову подали до суду за використання нот

Сергій Лапковський з Луцьку вже вдруге подав до суду позов проти українського гурту «Антитіла». Чоловік вимагає компенсацію в понад мільйон гривень за нібито порушення його патентних прав. Про це повідомив фронтмен гурту Тарас Тополя.

Так, у 2019 році Лапковський вже звертався до суду з відповідним позовом. Чоловік звинуватив гурт, у нібито використанні його патенту на корисну модель №74516 «Спосіб налаштування параметрів музичної композиції».

Лапковський, користуючись недосконалістю законодавчої бази, отримав патент на певні тональності та темп музики. Фактично, це забороняє іншим музикантам використовувати їх. За порушення своїх «патентних» прав чоловік вимагав від учасників гурту сплатити понад мільйон гривень.

На засідання 23 січня 2019 року не з’явилися ні сам позивач, ні його представники. Тоді ж стало відомо, що попередні адвокати відмовилися представляти інтереси Лапковського у суді.

«Пам‘ятаєте як Лапковський Сергій подав на Антитіла в суд за те, що ми використовуємо ноти, тональність і темп в наших піснях?

Так, не дивуйтеся, цей громадянин «запатентував» НОТИ, МУЗИЧНІ ТОНАЛЬНОСТІ й ТЕМП (так, це якимось дивним чином було можливо зробити в нашій прекрасній країні, зауважу, «запатентував» лише в Україні).

Привіт Кудіну й «Укрпатенту»!

Ми до вас ще доберемося, мерзотники.

Так от, цей Лапковський заборонив музикантам створювати пісні в певних тональностях і певному темпі.

Він хотів з нас один мільйон гривень за те, що ми створюємо і співаємо власні пісні нібито порушуючи його «патент».

Три роки тому ми відбили його атаки.

Але тепер почалося знову.

Поки ми на передовій, цей громадянин знову подав на нас у суд.

Йому допомагають судді з Волині. Привіт ще один, я все пам‘ятаю

Зараз перебуваючи невідомо де, не маючи змоги бути фізично присутнім на засіданні, Лапковський просить суд про нове засідання по відео зв’язку.

І викликає нас також у суд.

Я хочу перепросити Вельмишановний суд, а саме суддю подільського суду міста Києва Захарчук Світлану Степанівну за нашу відсутність на майбутньому судовому засіданні. Ми маємо певні, якби так сказати правильно, вагомі причини не брати участь у цьому треші», – пише музикант.

Сергій Лапковський звернувся до суду з проханням стягнути з гурту «Антитіла» компенсацію за порушення патентного права. Засдання суду призначене на 20 липня 2022 року на 11:00 год.

«В дане судове засідання у справі я не зможу прибути у зв’язку з моєю територіальною віддаленістю від місця знаходження суду, де відбуватиметься засідання.

Я зацікавлений в тому, щоб судове засідання відбулося, у зв’язку з чим прошу Суд забезпечити можливість моєї присутності у вищевказаному судовому засіданні шляхом проведення відео-конференції.

Можу прийняти участь у судовому засіданні у режимі відео-конференції з використанням власного технічного засобу через сайт vkz.court.gov.ua з використанням ключа ЕЦП.

З вимогами Порядку роботи з технічними засобами відео-конференцзв’язку та відеозапису ходу і результатів процесуальних дій, проведених у режимі відео-конференції під час судового засідання в адміністративному, цивільному та господарському процесах ознайомлений», – додає Тополя.