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«ЛНРівці» йдуть воювати, щоб не сидіти за ґратами

Анастасія Диняк

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Чоловіки з самопроголошеної «ЛНР» погоджуються воювати проти України, щоб не відбувати термін покарання за крадіжку у в’язниці. Про це повідомили у Службі безпеки України.

Так, СБУ оприлюднила запис допиту полоненого з так званої «ЛНР». Чоловік зізнався, що пішов воювати, щоб не потрапити за ґрати. До лав «народної міліції» він долучився у липні 2021 року, підписавши контракт на службу.

За даними правоохоронців, раніше чоловік тричі був ув’язнений. Двічі він був засуджений за пограбування і ще раз – за нанесення тяжких тілесних ушкоджень.

З початком повномасштабного вторгнення зрадника відправили на фронт, однак більшість часу він провів під вартою у комендатурі за пияцтво. Наприкінці травня чоловіка відправили до Сєвєродонецьку, а за три дні він здався у полон до Збройних сил України.

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