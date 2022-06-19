«ЛНРівці» йдуть воювати, щоб не сидіти за ґратами

Чоловіки з самопроголошеної «ЛНР» погоджуються воювати проти України, щоб не відбувати термін покарання за крадіжку у в’язниці. Про це повідомили у Службі безпеки України.
Так, СБУ оприлюднила запис допиту полоненого з так званої «ЛНР». Чоловік зізнався, що пішов воювати, щоб не потрапити за ґрати. До лав «народної міліції» він долучився у липні 2021 року, підписавши контракт на службу.
За даними правоохоронців, раніше чоловік тричі був ув’язнений. Двічі він був засуджений за пограбування і ще раз – за нанесення тяжких тілесних ушкоджень.
З початком повномасштабного вторгнення зрадника відправили на фронт, однак більшість часу він провів під вартою у комендатурі за пияцтво. Наприкінці травня чоловіка відправили до Сєвєродонецьку, а за три дні він здався у полон до Збройних сил України.
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Анастасія Диняк