З полону повернули п’ятьох цивільних

Сьогодні Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими провів черговий обмін за формулою 5 на 5. Додому повернулись п’ятеро громадян України, повідомляє головне управління розвідки.
Наголошується, що всі звільнені – цивільні особи, яких незаконно утримували окупаційні війська.
Четверо цивільних потрапили в полон до окупантів під час боїв у Київській області. Троє з них – під час окупації Гостомеля.
Також вдалось повернути тіло одного загиблого захисника України.
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Андрій Котенський