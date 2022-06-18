У школах Миколаєва заборонили російську мову

У державних школах Миколаєва з 1 вересня 2022 року заборонили використання російської мови. Про це йдеться у рішенні виконавчого комітету Миколаївської міської ради, повідомила заступниця директора першої школи Миколаївського ліцею імені Олега Ольжича Маргарита Бондаренко.

Згідно рішення виконкому Миколаївської Міської ради у школах Миколаєва заборонене використання російської мови.

Зокрема, у школах припинять функціонування 1-4 класів з російською мовою навчання, а також учні 1-11 класів Миколаєва не будуть вивчати російську мову на уроках та навіть на факультативах.

Крім того, у школах забороняється оформлювати освітнє середовище з використанням російської мови.

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