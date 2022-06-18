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У Херсоні скоїли замах на колаборанта Євгена Соболєва

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На херсонському проспекті Адмірала Сенявіна вибухнула автівка колаборанта та начальника виправної колонії колонії №90 Євгена Соболєва, окупанти кажуть, що це робота «українських партизанів», пише Українська правда.

Через вибух у сусідніх будинках повилітали вікна, пошкодились дерева на вулиці тощо.

ЗМІ пишуть, що вибуховий пристрій, який був прикріплений на дерево, здетонував на автомобіль. Водій залишився живий.

Після вибуху зрадника Євгена Соболєва шпиталізували до лікарні із пораненнями, проте його життю нічого не загрожує.

Раніше у ЗМІ повідомлялось, що окупанти звозять у Херсонську область свої родини, намагаючись переконати місцевих, що вони там назавжди.

11 червня російський паспорт з усього Херсона взяли лише 23 особи, серед них – колаборант та колишній мер міста Володимир Сальдо.

Держзрадник і пособник російських загарбників у Херсонській області Кирило Стремоусов заявив, що окупаційна влада звільнятиме чиновників, якщо вони саботуватимуть роботу на окупантів і не доноситимуть до населення позицію про «майбутнє регіону у складі Росії».

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