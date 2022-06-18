США побоюються продавати Україні бойові безпілотники Grey Eagle

Продаж Україні Штатами чотирьох безпілотників MQ-1C Grey Eagle під загрозою через побоювання США, що це складне обладнання може потрапити до рук росіян, пише Українська правда.

Застереження від продажу було висунуто під час поглибленої перевірки Управлінням з безпеки оборонних технологій Пентагону, якому доручено охороняти дорогі технології від рук ворога.

Зазначається, що «радар та обладнання для спостереження на безпілотниках можуть створити загрозу безпеці Сполучених Штатів, якщо вони потраплять до рук Росії».

Рішення про продовження угоди наразі розглядається вищими інстанціями в Пентагоні, але терміни ухвалення будь-якого рішення не зрозумілі.

За словами джерел, одним із рішень була б заміна існуючого радарного та сенсорного комплекту на щось менш складне, але на це можуть піти місяці.

Нагадаємо:

Grey Eagle є технологічним стрибком, тому що він може літати до 30 і більше годин в залежності від своєї місії і може збирати величезні обсяги даних для розвідувальних цілей.

Grey Eagle – армійська версія більш широко відомого безпілотника Predator, також може нести до восьми потужних ракет Hellfire.

Grey Eagle коштують 10 мільйонів доларів кожен.

Продаж має велике значення, оскільки зможе вивести на поле бою проти Росії передову багаторазову американську систему, здатну завдавати численних ударів на великій відстані.

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