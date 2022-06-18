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На Донеччині «Іглою» збили російський Су-25

Андрій Котенський

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В Донецькій області військові 72 ОМБр імені Чорних Запорожців збили з ПЗРК «Ігла» російський літак Су-25.

«Ми знову на Донеччині. І знову невпинно знищуємо різну колорадську нечисть. І не тільки з нашої землі. В небі теж чимало шкідників, але на одного вже менше. Су-25 рашистів… гепнувся гучно та яскраво. Бо у вмілих руках і ПЗРК «Ігла» гарний інструмент для прибирання всілякого непотребу з неба», – йдеться у повідомленні.

Також повідомляється, що пілот винищувача вижив, бо встиг катапультуватися. Проте потрапив до рук ЗСУ.

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