Київська консерваторія відмовляється дерусифікуватися

Київська консерваторія хоче зберегти у своїй назві ім’я відомого російського композитора Петра Чайковського. З таким зверненням до керівництва України звернулася вчена рада Національної музичної академії.

Народний артист України Юрій Рибчинський вважає, що воювати між собою можуть уряди та армії, але не культури.

16-го червня в НМАУ ім. П. І. Чайковського відбулось робоче засідання вченої ради Академії, на якому було розглянуто питання, що стосується назви Академії, яка носить ім’я російського композитора Петра Чайковського і яке викликає нині неоднозначне до цього ставлення.

На захист російського композитора став член наглядової ради НМАУ ім. П. І. Чайковського, народний артист України Юрій Рибчинський.

«Воювати можуть уряди і армії, культури ж ніколи не можуть воювати одна з іншою. Вони можуть конкурувати чи взаємозбагачуватися. Чайковський, як і Шекспір, як і Жанна д’Арк, як і Христос, не належить одному конкретному народу, він належить усьому світу. Етнічно Петро Чайковський не був росіянином: його батько походив із роду запорізьких козаків, а мати була француженкою. З неймовірною любов’ю Петро Ілліч ставився до України. Доказом цього є його музика, основана на українському мелосі, а також його слова: «Я знав людей геніїв, але я знав і один народ геніїв – це українці!», – переконував Рибчинський.

Натомість оперний співак, народний артист Анатолій Кочерга наголосив на важливості доводити всьому світу приналежність Петра Чайковського до України. Він ще й запропонував проводити Конкурс імені Петра Чайковського в Україні.

Більшість членів вченої ради наголосили на високій честі для Академії нести ім’я композитора Петра Ілліча Чайковського, який є одним із засновників Київської консерваторії, творчість якого належить світовому мистецтву та складає невід’ємну частину історії культури і духовної спадщини України, і вони не вважають його росіянином.

У підсумку консерваторія звернулася до Президента України, Голови Верховної Ради, прем’єр-міністра, міністра культури та інформаційної політики, повернути композитора Чайковського Україні, бо він мав українське коріння, для захисту його спадщини від використання її росіянами як інструменту руйнації української сутності. Звернення було підтримано одноголосно.

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