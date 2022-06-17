У Львові демонтували незаконну колибу

На вулиці Івана Франка, 99 демонтували колибу, яка раніше діяла там без жодних правових підстав. Про це повідомив заступник міського голови з питань містобудування Любомир Зубач.

За словами посадовця, у далекому 1996 році ТзОВ «Угор» взяло ділянку в оренду на 10 років для спорудження торгового павільйону. Опісля – жодних продовжень договорів чи якихось інших правових відносин не було продовжено

«Ділянка, про яку мова, – має прекрасне розташування. Це центральний Галицький район міста. Але роками землею користувались, не сплачуючи місту ні копійки. Навіть більше – не маючи жодних правових підстав», – зазначив Любомир Зубач.

У січні цього року відділ самоврядного контролю обстежив ділянку і встановив: жодних документів і власників немає, а відтак місто планує віддати землю новому інвестору.

«Споруди стоять, але підприємницької діяльності тут не провадять. Навіть більше, ТОВ «Угор» вже не діє як юридична особа. Тому всі будівлі демонтуємо, ділянку будемо загосподарьовувати», – повідомив Зубач.

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