Тайру звільнили з полону, – Зеленський

Україні вдалося звільнити відому волонтерку і парамедика Юлію Паєвську «Тайру», яка з березня перебувала у полоні окупантів. Про це повідомив президент України Володимир Зеленський під час свого вечірнього відеозвернення.

«Сьогодні вже можу повідомити про це: вдалося звільнити з полону «Тайру», українського парамедика Юлію Паєвську. Я вдячний усім, хто працював на цей результат. «Тайра» вже вдома. Будемо працювати й надалі, щоб забрати всіх.», – резюмував Зеленський.

Як відомо, Паєвська потрапила в полон 16 березня в Маріуполі, де волонтерила і надавала допомогу цивільним пораненим.

Рашисти називали волонтерку «учасницею батальйону “Азов”», хоча вона не військова, а цивільна волонтерка.

А у травні Associated Press оприлюднило відео з нагрудної камери Паєвської. Вона встигла передати журналістам записи за день до викрадення. На відео Тайра допомагає цивільним та військовим, показує наслідки ударів російського війська по Маріуполю.

Довідково

Юлія Паєвська (позивний «Тайра») — тренерка з айкідо, дизайнерка. Проте ще з початку війни на Донбасі вона допомагала пораненим як парамедик.

Там Тайра сформувала власну команду для евакуації під назвою «Ангели Тайри». За даними «АрміяInform», лише станом на 2019 рік вона врятувала понад 500 українських військових.

З 2020 року Тайра є членом української збірної «Ігор нескорених». Також вона відзначена низкою державних нагород (Народний Герой України, відзнака Президента України «За гуманітарну участь в антитерористичній операції»).

Дізнавайтеся першими найважливіші і найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook.