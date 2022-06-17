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Львівські медики допомогли з’явитись на світ близнюкам із переплетеними пуповинами

Андрій Котенський

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У Львові трапився унікальний випадок – медики допомогли з’явитись на світ близнятам із феноменом переплетення двох пуповин. Про це повідомляє Львівське територіальне медичне об’єднання 3.

«Справді унікальний та дуже рідкісний випадок. На світлині можете побачити феномен переплетення двох пуповин, який виникає у монохоріальної моноамніотичної двійні (коли плоди мають одну спільну плаценту та перебувають в одній амніотичній порожнині).

Така вагітність потребує особливого спостереження та дострокового родорозрішення, адже в процесі виношування може виникнути важке ускладнення – синдром «фето-фетальної трансфузії». Це коли один плід «обкрадає» інший, забираючи на себе більше живлення, в результаті чого в обох діток можуть виникнути серйозні ускладнення», – розповідають  у ТМО №3.

Своєчасна профілактика, ретельний моніторинг стану плодів та родорозрішення на 32 тижні вагітності дозволяє уникнути та попередити більшість ускладнень і зберегти життя діткам.

Тож вже з 30 тижня породілля перебувала на збереженні у відділенні патології вагітності ВП «3-тя МКЛ» ТМО №3.

«На 32 тижні команда професійних лікарів та медичних сестер успішно провела плановий кесарів розтин та допомогла з’явитися на світ двом хлопчикам. Зараз мама та новонароджені двійнята почуваються добре, діти переведені на 2-й етап виходжування в одну з дитячих лікарень міста Львова», – йдеться у повідомленні медиків.

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