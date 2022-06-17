Львів’янка перемогла на чемпіонаті Європи з боротьби

На чемпіонаті Європи з вільної боротьби серед спортсменів до 17 років тріумфувала 16-річна львів’янка Надія Соколовська. Про це повідомив голова ЛОДА Максим Козицький.

Борчиня Львівщини змагалась у ваговій категорії 69 кг.

Надія тренується у Львівському фаховому коледжі спорту та на ФСТ «Динамо» під керівництвом Олександра Раковського.

Інша представниця Львівщини, Ірина Борисюк, зупинилася за крок до п’єдесталу, поступившись у боротьбі за медаль у бронзовому фіналі.

А загалом на чемпіонаті українські дівчата зайняли почесне перше місце у командному заліку! Тепер вболіваємо за хлопців.

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