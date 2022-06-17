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Ігор Шолтис: «Перемога не така швидка, якою здавалась спочатку? Тримайся. А ми втримаємо небо»

Ольга Денисяка

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Ветеран АТО, громадський діяч та депутат Львівської міської ради, що знову повернувся на фронт Ігор Шолтис про повномасштабну війну:

«Перемога не така швидка, якою нам здавалась у перші тижні? Повітряні тривоги не вщухають, а втома зморює у темних підвалах? Серед болючих новин не видно статті про раптову смерть найжорстокішого ката українського народу?

Це повномасштабка, крихітко. Це війна, в якій вони – гарматне м‘ясо, а ми – просто свої у найкращій на Землі місцині. Нам залишається лише гризти закривавлені губи, пригадати бойовий славень та жорстоко й невпинно їб*шити. Щодня, щогодини, щомиті. Гартуватись в боях, фасувати гуманітарку, опікуватись пораненими, платити податки, збагачувати вітчизняні кав‘ярні, поширювати українське кіно та виховувати дітей на подвигах наших сучасників. Українською. Лише українською.

Ми, в свою чергу, старатимемось для вас. Чесно. Дуже чесно. Ми акумулюємо кожен свій м‘яз, аби руки не змучились триматись за зброю. Ми будемо жити й невтомно вбивати на зло усім ворогам. З твоєю поміччю. Тільки з твоєю поміччю.

Нам доти стане набоїв, доки ти будеш з нами. Доки залишатимешся на рідній землі. На своєму твердому та безперечно корисному у такі буремні часи місці. Будь ласка, не залишай нас. Тримайся. А ми втримаємо твоє небо».

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