Як відшкодувати збитки за пошкоджене окупантами житло? Інструкція

Українці, чиє житло або майно за час війни пошкодили чи зруйнували окупанти, можуть відшкодувати збитки, звернувшись із заявою до ЦНАПу, нотаріуса або через Дію. Після цього спеціальна комісія оцінить масштаби руйнувань. Про це повідомив заступник керівника Офісу Президента Кирило Тимошенко під час брифінгу, пише УП. Життя

За його словами, подати відповідну заяву можна незалежно від того, де ви перебуваєте. Це стосується і фізичних, і юридичних осіб.

«Власник пошкодженого/зруйнованого будинку або квартири може самостійно подати заяву через Дію (на сайті або в додатку). Якщо у вас немає можливості скористатися онлайн реєстрацією, заяву можна подати через ЦНАП або нотаріуса», – пояснив Тимошенко.

Після подачі заяви органи місцевого самоврядування, згідно з процедурою, мають створити спеціальну комісію, яка огляне пошкоджене/зруйноване майно, в результаті чого сформує акт обстеження будинку/квартири.

Якщо будівля зазнала серйозних пошкоджень, органи місцевого самоврядування залучають експертів та складають звіт з технічного обстеження, який включає висновок щодо можливості подальшої експлуатації будівлі. Заява і висновок комісії по кожному окремому об’єкту будуть вносити до Реєстру пошкодженого та знищеного майна.

Важливо: перед виїздом на об’єкт комісія має проінформувати власника пошкодженого майна про дату та час перевірки.

За даними Кирила Тимошенка, такі огляди вже проводять у звільнених від окупантів населених пунктах. Він додав, що протягом місяця в “Дії” з’явиться нова опція для комісій, завдяки чому вони зможуть створювати акти огляду.

«Якщо комісія вже сформувала акт по пошкодженому майну, це в жодному разі не виключає необхідності подання заяви через Дію або ЦНАП. Оскільки саме ця заява буде підставою для компенсації. Якщо ви вже подали заяву про пошкодження майна в Дії, його не треба дублювати в ЦНАПі», – наголосив Тимошенко.

Також він зазначив, що якщо власник пошкодженого житла має можливість відновити його самостійно, то варто замовити обстеження пошкоджень приватною компанією. При цьому в подальшому він зможе отримати компенсацію за завдані збитки.

Для цього необхідно надати письмове повідомлення про початок робіт органам місцевого самоврядування або військовій адміністрації, а після закінчення обстеження надати копію відповідного звіту.

«Кошти за проведення обстеження компенсуватися не будуть, а складений акт, переданий в органи місцевого самоврядування, буде компенсований державою відповідно до закону, який буде прийнято», – заявив заступник керівника ОП.

Тимошенко підкреслив, що порядок отримання компенсації визначатиме окремий закон, який Верховна Рада ще має ухвалити у другому читанні.

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