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Як у Львові будують житло для вагітних переселенок

Наталя Дуляба

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Будівництво тимчасового житла для вагітних переселенок у Львові триває на повну. Заселити жінок планують вже у середині липня. Про це повідомив міський голова Андрій Садовий на своїй сторінці у Facebook.

«Найважливіше – це безпека і комфорт. Неподалік будівель плануємо облаштувати невеличке озеро і парк. Красивий куточок для відпочинку та емоційного відновлення, відкритий для всіх», – написав він.

Водночас очільниця міського управління екології Олександра Сладкова відзначила, що під шаром ґрунту виявили скельну породу, що буває нечасто у таких локаціях. Тому тепер по завершенню всіх робіт це місце претендує на звання «блакитної лагуни».

Як видно з опублікованих фото, основу двох двоповерхових будинків вже спорудили, зараз тривають активні внутрішні роботи та починають благоустрій території.

Зазначимо, що це житло для вагітних переселенок та жінок із дітьми зводить за власні кошти Червоний Хрест. Будівництво ведуть у районі вул. Тракт Глинянський, воно обійдеться у 26 млн грн.

Площа обох будинків становить 1300 м кв. Всередині буде все необхідне для проживання: спальні кімнати, пральні, душові, вбиральні, кімнати відпочинку, дитячі зони, кухні, їдальні, котельні. Тимчасовий прихисток тут знайдуть понад 100 жінок.

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Фото: Андрій Садовий

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