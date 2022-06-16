Українські військові відбили штурм окупантів на двох напрямках

На 113 добу війни в Україні не стихають запеклі бої на Донбасі. ЗСУ стримують російських окупантів, на деяких напрямках успішно відбили їхні штурмові дії. Про це йдеться у вечірньому зведенні Генштабу, опублікованому 16 червня.

На Волинському та Поліському напрямках визначені підрозділи збройних сил республіки білорусь продовжують прикривати білорусько-український кордон. Триває інженерне обладнання позицій у прикордонних районах Брестської області. Із 14 по 16 червня проведено командно-штабне навчання з військовими частинами тилового забезпечення білоруських збройних сил.

На Сіверському напрямку ворог обстріляв з артилерії райони населених пунктів Леонівка Чернігівської області та Уланове, Сопич і Баранівка Сумської області. Завдав авіаудару парою вертольотів Ка-52 неподалік міста Глухів, що на Сумщині.

На Слобожанському напрямку противник веде бойові, бажаючи стримувати підрозділи ЗСУ від подальшого просування в бік державного кордону.

На Харківському напрямку окупанти застосовували ствольну артилерію та реактивні системи залпового вогню в районах населених пунктів Золочів, Уди, Байрак, Перемога, Рубіжне, Верхній Салтів, Печеніги та Леб’яже.

На Слов’янському напрямку російські загарбники вели артилерійські обстріли поблизу Мазанівки, Краснопілля та Дібровного. Українські воїни відбили ворожий штурм у напрямку населеного пункту Долина. Противник відійшов.

На Донецькому напрямку агресор не припиняє вогневе ураження позицій наших військ вздовж лінії зіткнення, основні зусилля зосереджує на Сєверодонецькому та Бахмутському напрямках.

На Лиманському напрямку активних наступальних дій ворога Генштаб не відзначає. Окупанти обстріляли із ствольної артилерії район Стародубівки.

На Сєвєродонецькому напрямку окупанти застосовували артилерію та реактивні системи залпового вогню в районах населених пунктів Сєверодонецьк, Лисичанськ, Устинівка, Лоскутівка, Метьолкіне та Борівське. Завдав авіаційного удару по Лоскутівці.

На Бахмутському напрямку росіяни обстріляли із артилерії райони населених пунктів Нью-Йорк, Зайцеве, Покровське, Нова Кам’янка, Яковлівка, Берестове, Миколаївка та Новоіванівка. Завдали авіаудару парою вертольотів Ка-52 по мирному населеному пункту Яковлівка. Воїни ЗСУ знову успішно відбили штурмові дії противника в напрямку Берестового.

«На Авдіївському, Курахівському, Новопавлівському та Запорізькому напрямках противник намагався вести штурмові дії з метою недопущення перекидання наших військ на інші напрямки. Здійснив обстріли із мінометів, ствольної артилерії та реактивних систем залпового вогню в районах населених пунктів Мар’їнка, Новомихайлівка, Залізничне, Гуляйполе та Чарівне», – кажуть у Генштабі.

На Південнобузькому напрямку ситуація суттєвих змін не зазнала. Противник продовжує утримання займаних рубежів та вдосконалювати інженерне обладнання своїх позицій.

Водночас окупанти застосували ствольної та реактивну артилерію в районах населених пунктів Осокорівка, Добрянка, Тополине, Князівка, Мурахівка, Червона Долина, Зоря, Котляреве, Новомиколаївка, Степова Долина, Таврійське, Лимани та Олександрівка.

У готовності до застосування росіяни тримають три носії високоточної зброї зі сумарним залпом до 20 крилатих ракет типу «Калібр».

«Значні втрати російських окупаційних військ руйнують плани військового керівництва щодо швидкого просування вглиб території України. Почастішали випадки звільнення великої кількості особового складу через відмову від участі у бойових діях на території України. Це не дозволяє у стислі терміни здійснити посилення та заміну російських підрозділів, що втратили боєздатність», – додають у Генштабі.

Тим часом українські підрозділи, виконуючи вогневі завдання, продовжують успішно знищувати російських окупантів в Україні.

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