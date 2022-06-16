Українська розвідка отримала технічну документацію «кримського мосту»

Воєнна розвідка України роздобула детальну технічну документацію «кримського мосту». Про це йдеться на сторінці відомства у Facebook.

«У найближчому оточенні Путіна заявляють про «гарантовану» безпеку «кримського мосту». Речник кремля Дмитро Пєсков стверджує, що військові РФ повністю контролюють ситуацію. Втім важко серйозно ставитися до заяв щодо повної безпеки від людей, які не здатні забезпечити збереження технічної документації стратегічного об’єкта», – вказано у повідомленні.

Українська розвідка зауважує, що технічна документація на проєкт «Будівництво транспортного переходу через Керченську протоку» містить докладну інформацію про рельєф місцевості, дорожнє покриття, опори мосту, протизсувні конструкції, заїзди-з’їзди та всю інфраструктуру комплексу.

Документ на 242 сторінки розвідники вже виклали у вільний доступ. Ознайомитися з ним можна за цим посиланням.

Нагадаємо, напередодні генерал-майор Збройних сил Дмитро Марченко заявив, що «кримський міст» – «мета номер один для поразки» росії, адже він є шляхом підтягування резервів ворога.

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