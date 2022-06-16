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Авіаудар по Лисичанську: загинули четверо людей

Наталя Дуляба

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Внаслідок авіаудару російських окупантів по Лисичанську 16 червня загинули четверо людей, ще семеро поранені. Про це повідомив голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай на своїй сторінці у Facebook.

«Вдень орки з неба вгатили по будівлі, де переховувалися люди. Вже з-під завалів дістали чотирьох загиблих. Семеро поранено», – написав він.

За словами Гайдая, на місці продовжують працювати рятувальники і розбирати завали.

Крім того, російські війська обстріляли профілакторій у Лисичанську. Будівля зруйнована. Не виключено, що під завалами перебувають люди. Там також працює ДСНС.

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