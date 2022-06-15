З підкріплення окупантів половина відмовилася воювати

До російських окупантів прибуло підкріплення з 90 військових, однак половина з них відмовилася воювати. Про це повідомили в Генеральному управлінні розвідки Міністерства оборони України.

Так, розвідка оприлюднила перехоплену телефонну розмову двох російських військових. Один з них отримав поранення на території України та скаржиться, що його перевозять з лікарні в лікарню.

«То під Бєлгородом, то в Пітері. Зараз в Муліно знаходжусь, під Нижнім Новгородом. Контузія. Вуха дзвенять, тиск. На два вуха оглух. Лежимо в госпіталі, не лікують. Взагалі всім до п… (байдуже). Он, в Пітері наче академія військово-медична, два дні там пробув. Тільки кров там взяли, антибіотики поставили, КТ зробили і все. Більше ніх… (нічого). Ні лікування… Дупа…», – розказує військовий.

Окрім того, окупанти обговорюють свого товариша, який зник кілька днів тому, бо загубився та підкріплення, яке відмовляється залишатися і воювати в Україні.

«200 імовірно. Сьогодні шукали цілий день, знайти не могли. Завтра знову підемо шукати. Їх троє втекли трохи не до того лісу. Ми зараз ходили туди. Нема. Ми їх відвели 10 людей. І вони мали заходити за танками. А Кирилов трохи не в той ліс побіг. І ще двоє. У нас приїхало 90 людей курильських. Вони тут в ах… (шоковані). Сьогодні половина відмовилася», – йдеться в розмові.

<span data-mce-type="bookmark" style="display: inline-block; width: 0px; overflow: hidden; line-height: 0;" class="mce_SELRES_start">﻿</span>