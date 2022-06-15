СБУ заблокувала київську ІТ-компанію, яка працювала на окупаційну владу

Служба безпеки України заблокувала київську ІТ-компанію, яка розробляла програмне забезпечення для окупаційної влади на сході України. Про це повідомили у пресслужбі СБУ.

Так, компанія розробляла програмне забезпечення для збору комунальних платежів з місцевих мешканців тимчасово окупованих територій України. Серед основних «замовників» послуг були захоплені окупантами підприємства і установи газо та водопостачання.

Ці кошти йшли на забезпечення незаконних збройних формувань «ЛДНР». За час діяльності окупанти встигли зібрати понад десять мільйонів гривень, які перерахували бойовикам.

Розробкою та адмініструванням програмного забезпечення займались більше 10 працівників, які знаходилися у різних регіонах України, в тому числі й на тимчасово окупованих територіях. Договори з окупаційними адміністраціями укладала керівниця компанії.