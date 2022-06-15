Епіфаній розповів, як зберігати душевний спокій під час війни

Війна не може не відображатись на психоемоційному стані українців, тож часто їм доводиться боротися з «душевними бурями». Глава Православної церкви України Митрополит Епіфаній дав поради, як із ними впоратись, і що допоможе зберігати душевний спокій.

Психоемоційний стан, у якому зараз перебувають українці через війну, Митрополит порівнює із негодою. Але негода у душі, пояснює він, буває набагато страшнішою від природної негоди і може нести справді катастрофічні наслідки.

«Ми не впливаємо на раптову зміну погоди, а тому воліємо смиренно перечекати всі її катаклізми. Але душевну бурю просто перечекати не вийде, та і не варто: «погоду» у власній душі ми можемо контролювати і впливати на неї з Божою допомогою. Причин для «душевної бурі» у всіх українців нині під час збройного вторгнення агресора є більше ніж достатньо. Кожен їх прекрасно знає, у кожного вони особливі, болять і ранять по-своєму. Наслідки цієї «бурі» теж різні, але з ними можна впоратись, мінімізувати втрати, відновити душевну рівновагу та віднайти точку опори», – каже Митрополит Епіфаній.

Поради від глави ПЦУ щодо того, як зберігати душевний спокій під час війни:

Не живіть лише минулим і не тужіть за майбутнім

Дехто говорить, що війна поділила життя на «до» і «після», дехто каже, що вона поставила життя на паузу, заморозила його. Нині жалкувати за тим, що було, відкидаючи сьогодення та впадаючи у відчай, немає ніякого сенсу. Бо минуле не повернути, «вчора» вже немає. І ми ніколи не зможемо змінити історію, повернути час назад.

Інша небезпечна пастка – тужити за нездійсненим майбутнім. Мрії та плани, що не справдилися, можуть викликати невпевненість і страх щодо завтрашнього дня. Чому? Бо люди часом занадто покладаються самі на себе, переоцінюють власні можливості, дають «їжу» своїй гордині, яка засліплює, віддаляє від реальності і від Бога. Тож потрібно праведно жити тут і зараз, уникаючи усіляких домислів, ілюзій чи фантазій, роблячи корисне і важливе саме в цю хвилину, таким чином торуючи стежку у своє майбутнє, яке відоме лише Господу.

Поділіться своїми проблемами і турботами з Богом

Важливо пам’ятати, що Бог настільки цінує людину, що ніколи не порушує нашу свободу. Господь завжди поруч, ненав’язливий і терплячий, Він чекає, поки ми покличемо його, відчинимо двері свого серця, щоби розповісти про всі скорботи, які маємо, та довіритися йому. І тоді ми будемо не сам-на-сам зі своїми проблемами, а отримаємо найкращого друга, помічника і порадника.

Навчіться довіряти Богові

Не будьте гордими, егоїстичними, не вважайте себе всесильними, не шукайте всемогутності у статках, майні, владі чи зброї. Життя постійно доводить, що це не так. Сила духу непереможна. А сильними духом ми можемо бути лише з Богом. Дозвольте собі віднайти внутрішню силу через усвідомлення своєї недосконалості, слабкості, через смирення. Якщо маєте проблему, поділіться нею з Господом, і вам стане легше. Якщо вас переслідує страх, довірте його Богові, і вам стане спокійніше. Якщо зазнали втрати, поділіться тугою з Господом, і він відповість вам теплими спогадами і надією. Навчіться усім ділитися з Богом, віддавати йому і приймати все, чому він дозволяє статися.

Питайте не «За що?», а «Навіщо?»

Не нарікайте на Бога і не думайте, що він вас за щось карає. Він нас любить, ніколи не бажає і тим паче не створює страждань для людей. Всі страждання – від гріха і диявола. Чому Бог їх допускає? Бо через страждання людина усвідомлює небезпеку, яку несуть гріхи, так само, як через біль тіло дає нам знати, що якась його частина є ураженою та потребує особливого піклування і лікування.

Господь допускає нам випробування, щоби застерегти нас від гіршого, щоби виправити нас, скерувати зло на добро. Бо всі події, що стаються, відомі Господу та мають свої причини, терміни і певну промислительну мету. Долаючи випробування, ми стаємо сильнішими, утверджуємо добро і правду. Для прикладу: фізичні навантаження і тренування тіла приносять втому, часом бувають важкими та виснажливими, але саме так людина загартовує своє тіло, а відтак зміцнюється, набуваючи сил і зберігаючи здоров’я.

Навчіться помічати хороше і бути вдячними

Дякуйте Господу за кожен день, подарований вам. За те, що ви прокинулись, маєте змогу підвестися, за те, що вам є що вдягнути і чим поснідати… Дякуйте Господу за світло за вікном і повітря, яким можна дихати, дякуйте за всіх, хто поруч, і моліться за тих, хто далеко. Дякуйте за всі можливості, які маєте спрямувати на благо. Зробіть за день хоча би одну добру справу для інших людей – якщо не ділом, то хоча би добрим словом, усмішкою, обіймами. І так по зернині чиніть добро щодня. І ви побачите, як невдовзі ці «зернини» заколосяться у вашій душі щедрим і благодатним врожаєм радості, добра та душевного спокою.

Дізнавайтеся першими найважливіші і найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook.