Дві львів’янки візьмуть участі у фіналі конкурсу «Місіс Всесвіт 2022» в Сеулі

Команда конкурсу «Місіс Всесвіт-Україна» вирішила, що Україна братиме участь у фіналі конкурсу «Місіс Всесвіт 2022», що проходитиме у Сеулі (Південна Корея). Українські пані використовуватимуть майданчик міжнародного конкурсу для фокусування уваги всього світу на темі війни в Україні.

«MRS. UNIVERSE 2022» пройде в Сеулі, столиці Південної Кореї, з 21 червня по 1 липня цього року. Наші жінки робитимуть усе можливе, аби розповісти про перебіг війни в Україні всім медіа, які приїдуть робити репортажі про конкурс та його учасниць.

«Потрібно використовувати всі шанси і світові майданчики, аби нагадувати про біду та горе, які росія завдає Україні всі ці вісім років, а останні кілька місяців – з особливою жорстокістю та цинізмом. Конкурс «Місіс Всесвіт» відбувається вже 45 років поспіль. У ньому візьме участь 120 учасниць з різних куточків світу. Про цей конкурс розповідатимуть більшість ЗМІ на планеті. І це чудова можливість нагадати світу про жахливу війну в Україні, мета якої – геноцид української нації», – переконані у команді конкурсу.

Україну цьогоріч представлять дві львів’янки: «Місіс Львів» Наталя Антонів та «Супермодель Україна-Всесвіт» Маріанна Батура.

«Місіс Львів»Наталі Антонів 42 роки, вона є щасливою та успішною мамою: має дві економічні освіти, вибудувала блискучу кар’єру у банківській сфері, захоплюється спортом, багато подорожує та читає, особливо книги з психології, бо мріє здобути ще одну освіту – психолога.

«Від початку війни, я залишаюсь в Україні, всіма силами допомагаю та підтримую свій народ… У нас одна важлива мета: пригадати собі та всьому світу, що попри усе горе, життя прекрасне, воно варте того, щоб прожити його щасливо і з користю. Я щиро вірю, що добро і любов переможуть все зло і всю темряву у цьому світі!», – розповідає Наталя Антонів.

«Супермодель Україна-Всесвіт» Маріанні Батурі – 38 років. Вона також мама зі Львова. Має дві вищі освіти: навчалась у Комерційній академії менеджменту організації, а в Франковому університеті вивчала психологію. Маріанна із задоволенням подорожує: як сувеніри привозить з собою не тільки враження, але й нові знання. Обожнює спорт, а найбільше гірські лижі.

«Ця війна показала обличчя кожного. Залишатись байдужими неприпустимо. Я стараюсь допомагаю усім, кому можу. Але також мені видається, що можу принести користь своїй країні і медійним розголосом. Раніше я брала участь у конкурсі краси, щоб надихнути жінок повірити у себе, тепер мета змінилася – про Україну і війну в ній мають чути і пам’ятати щодня! Нашим горем мають перейматися. Люди мають тиснути на свої уряди, щоб ті нам допомагали. Так ми переможемо швидше», – пояснює Маріанна Батура.

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