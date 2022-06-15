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Для львівського десантника, що втратив обидві ноги, збирають кошти на протези

Наталя Дуляба

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На підтримку військовослужбовця львівської «вісімдесятки» Михайла Варварича, який у боях із російськими окупантами втратив обидві ноги, оголосили збір коштів. Про це йдеться на сторінці 80 окремої десантно-штурмової бригади у Facebook.

Михайло Варварич нещодавно був важко поранений під час виконання службових обов’язків. Життя десантнику врятували, однак він втратив обидві ноги і отримав травму руки. Тепер військового, що боровся з російськими окупантами, чекає довге лікування та реабілітація.

«Незважаючи на такі жахливі поранення, Михайло не вратив силу духу, оптимізм. І сподівається, що через деякий час буде ходити, але вже, звичайно, на протезах», – кажуть у «вісімдесятці».

На реабілітацію і протезування побратими Михайла Варварича оголосили збір коштів. Усіх небайдужих просять долучатися та допомогти нашому захиснику знову стати на ноги.

Банківські реквізити (мати Галина Варварич):

Ощадбанк: 5167 8030 5292 7873

Приватбанк: 4149 4999 9058 6503

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