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10-річний хлопчик віддав усі свої збереження на сонячну батарею для ЗСУ

Наталя Дуляба

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10-річний Остап із Шепетівки, що на Хмельниччині, за всі свої заощаджені гроші придбав портативну сонячну батарею для українських військових. Про це йдеться на сторінці Повітряного командування «Захід» у Facebook.

Хлопчик, якому вдалося назбирати 300 доларів, вирішив витратити ці кошти не на себе, а на потреби українських захисників. За ці кошти він придбав для зенітників із Шепетівки портативний зарядний пристрій на сонячній батареї.

«Він сам захотів зробити такий вчинок, підійшов до мене і сказав, що всі гроші, які йому дарували на День народження, коляду та свята, використаємо на купівлю бронежилета. Військовим вони потрібніші, це врятує комусь життя. Вони ж нас захищають», – розповіла мама Наталя і додала, що оскільки коштів на бронежилет забракло, купили портативний зарядний пристрій.

Такий вчинок 10-річного Остапа неабияк розчулив наших захисників.

«Він міг купити собі іграшку чи ровер, але віддав нам. Ми щасливі, бо зараз виховуються справжні патріоти України. Все неодмінно буде Україна завдяки таким дітям як Остап», – кажуть військові.

Сам хлопчик зауважує, що дуже вірить у перемогу України і таким чином хотів допомогти її наближенню.

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Фото: ПК «Захід»

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