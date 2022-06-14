В Росії чоловіків наймають на роботу, а потім відправляють воювати

У Росії чоловіків наймають на роботу нібито для відновлення тимчасово окупованих територій, а пізніше змушують воювати у сладі незаконних «ЛДНР». Про це повідомили в СБУ.

Так, Служба безпеки України оприлюднила запис допиту полоненого російського окупанта. Чоловік розповів, що рекрутингові компанії в Росії шукають людей для «відновлення» територій на сході України та пропонують непогані зарплати.

У обов’язки «різноробочих» мають входити розбори завалів чи завантаження гуманітарної допомоги, однак на території України вони потрапляють до формувань незаконних «ЛДНР». За словами полоненого, у них є лише два вибори – доєднатися до незаконних збройних формувань чи бути розстріляним за відмову.

Полонений росіянин підписав контракт на роботу на 2 місяці. Вже на першому тижні його з ще 32 «колегами» відправили в Золоте та доєднали до складу військових самопроголошеної «ЛНР».

«З цих 32 людей семеро потрапили в полон, шестеро пішли назад, а всі інші 200-ті. Я сам отримав поранення», – розповідає чоловік.

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