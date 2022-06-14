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У Львові водія під наркотиками намагались відкупити від поліції мангалом

Ольга Денисяка

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Вночі 14 червня у Львові патрульні зупинили водія автомобіля Citroen за порушення ПДР. Виявилось, що він був під наркотиками. Аби відкупитись, водій намагався дати поліції хабар, а його пасажир вирішив підкупити правоохоронців оригінальніше запропонував їм мангал.  Тепер водію та пасажиру загрожує кримінальна відповідальність за спробу підкупу поліції. Про це йдеться у Facebook патрульної поліції Львівщини.

Патрульні повідомили, що близько опівночі на вулиці Городоцькій у Львові зупинили водія автомобіля Citroen Jumpy за порушення ПДР.

Спілкуючись з 38-річним мешканцем Львівщини поліцейські виявили в нього очевидні ознаки наркосп‘яніння. Чоловік погодився пройти перевірку в медичному закладі. Результат – позитивний.

Під час оформлення адмінматеріалів порушник почав пропонувати неправомірну вигоду, мовляв, що дружина привезе будь -яку суму, яку скажуть поліцейські. Інспектори неодноразово попереджали його про кримінальну відповідальність. Однак на чоловіка це не подіяло.

Очікуючи слідчо-оперативну групу, до патрульних підійшов 39-річний пасажир, згаданого автомобіля. Він заступився за порушника і запропонував поліцейським 3 000 гривень та обіцяв змайструвати мангал, наголосивши, що його вартість 10 000 гривень.

Водій отримав свій протокол за ч. 1 ст. 130 (Керування транспортним засобом в стані сп‘яніння) КУпАП. До того ж, обом чоловікам загрожує відповідальність за ст. 369 (Пропозиція неправомірної вигоди службовій особі) ККУ.

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