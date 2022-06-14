У Львові лікарі 7 годин оперували дворічного хлопчика з Краматорська

Львівські лікарі видалили нирку із пухлиною дворічному Марку з Краматорська. Операція тривала майже сім годин. Про це повідомили на Facebook-сторінці Західноукраїнського спеціалізованого дитячого медцентру.

Так, погіршення у здоров’ї малюка батьки помітили у березні, однак обстеження змогли пройти лише після евакуації з Краматорська до Львова. До лікарні хлопчик потрапив у критичному стані. Аби врятувати йому життя, довелося видалити нирку разом із пухлиною.

«Зазвичай нефробластома знаходиться у межах заочеревинного простору. У Марка ж пухлина проросла заочеревинний простір і поширилась до меж печінки, до того ж була щільно спаяна з нижньою порожнистою веною – однією із магістральних судин організму. Інтраопераційно ми також виявили додатковий сечовід. Усе це разом ускладнювало операцію, проте нам вдалось успішно виділити та видалити пухлину разом з ниркою», – розповів дитячий хірург Орест Лешневський.

Зауважимо, нефробластома – злоякісна пухлина паренхіми нирки. Захворюваність цією патологією складає 1 на 100 000 дітей. За словами лікарів, випадок Марка виявився складним через розміри пухлини і її нетиповість.