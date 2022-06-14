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США приховано закликають компанії закуповувати російські добрива

Анастасія Диняк

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Уряд США приховано спонукають підприємства закуповувати якомога більше російського добрива, аби запобігти глобальній продовольчій кризі. Про це пише Bloomberg.

Так, за даними видання, експорт добрив з Росії, яка є найбільшим світовим постачальником, впав на 24%. Тому американський уряд шукає можливості продовжувати тиск на РФ, але не зашкодити світовій економіці.

У червні представник США мав перемовини в Росії щодо постачання добрив, зерна та іншої сільськогосподарської продукції з РФ та України. Кремль закликав надати гарантії, що проти компаній, які постачають добриво, не будуть впроваджені санкції.

Зауважимо, ЄС та США не ввели санкції на експорт російських добрив, однак велика кількість компаній утримуються від закупівлі. Це зумовило ріст цін на продовольство у всьому світі.

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