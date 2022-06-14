Під час масової повітряної тривоги в Україні ППО збила три ворожі ракети

У вівторок, 14 червня, під час повітряної тривоги, оголошеної практично в усій Україні, в небі збили три російські ракети. Про це йдеться на сторінці командування Повітряних Сил ЗСУ у Facebook.

З акваторії Чорного моря окупанти випустили по Україні крилаті ракети, ймовірно «Калібр». Із 12:20 по 13:20 год. бійці Повітряних Сил збили три з них.

Одну ракету підрозділ «Центр» збив із переносного зенітно-ракетного комплексу. Йдеться про Хмельницьку область, про це підтвердив голова обласної військової адміністрації Сергій Гамалій.

Ще дві російські ракети знищило Повітряне командування «Захід» із зенітних ракетних комплексів. Одну ракету збили в небі над Тернопільщиною, іншу – над Золочевом.

На Тернопільщині, за даними керівника області Володимира Труша, обійшлося без руйнувань і постраждалих. Тоді як на Львівщині уламки впали на цегельню, попередньо відомо про чотирьох травмованих. Серед них є дитина.

Повітряні Сили показали одну зі збитих російських ракет:

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