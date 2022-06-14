ОСТАННІ НОВИНИ

Під час масової повітряної тривоги в Україні ППО збила три ворожі ракети

Наталя Дуляба

|

У вівторок, 14 червня, під час повітряної тривоги, оголошеної практично в усій Україні, в небі збили три російські ракети. Про це йдеться на сторінці командування Повітряних Сил ЗСУ у Facebook.

З акваторії Чорного моря окупанти випустили по Україні крилаті ракети, ймовірно «Калібр». Із 12:20 по 13:20 год. бійці Повітряних Сил збили три з них.

Одну ракету підрозділ «Центр» збив із переносного зенітно-ракетного комплексу. Йдеться про Хмельницьку область, про це підтвердив голова обласної військової адміністрації Сергій Гамалій.

Ще дві російські ракети знищило Повітряне командування «Захід» із зенітних ракетних комплексів. Одну ракету збили в небі над Тернопільщиною, іншу – над Золочевом.

На Тернопільщині, за даними керівника області Володимира Труша, обійшлося без руйнувань і постраждалих. Тоді як на Львівщині уламки впали на цегельню, попередньо відомо про чотирьох травмованих. Серед них є дитина.

Повітряні Сили показали одну зі збитих російських ракет:

Дізнавайтеся першими найважливіші і найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

﻿

Статті
Якісний розвал сходження в автосервісі
Омелян ШЕВЧУК
Якісний розвал сходження в автосервісі

Ситуації, коли кузов транспортного засобу веде до однієї зі сторін дороги при прямому стані керма, трапляються з певних ...

В Україні знову змінили правила перетину кордону для чоловіків
Ольга ДЕНИСЯКА
В Україні знову змінили правила перетину кордону для чоловіків

Кабінет міністрів України знову змінив правила перетину кордону для чоловіків призовного віку. Відтепер перетинати кордо...

День вишиванки в «АТБ»: співробітники одягли святкові вишиванки, а мережа відкрила нові магазини
Анастасія ПИЖ
День вишиванки в «АТБ»: співробітники одягли святкові вишиванки, а мережа відкрила нові магазини

Найбільший національний ритейлер «АТБ» яскраво та масштабно відзначив День вишиванки, який цьогоріч має особливий сенс і...

В СБУ розкрили деталі про схему продажу бронежилетів ЗСУ через «Епіцентр»
Наталя ДУЛЯБА
В СБУ розкрили деталі про схему продажу бронежилетів ЗСУ через «Епіцентр»

Більше 1000 бронежилетів, які на Львівщині безкоштовно пошили для військових Збройних Сил України, через чиновників Черк...

всі статті
Львівський портал
Новини від KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Кіноафіша: розклад сеансів