На війні загинув доброволець із Борислава Андрій Єнчке

Під час масованого ворожого обстрілу на Луганщині загинув 51-річний доброволець із Борислава Андрій Єнчке. Про це повідомила Бориславська міська рада на своїй сторінці у Facebook.

Андрій Єнчке загинув 12 червня під час масованого артилерійського та танкового обстрілу російських військ поблизу селища Комишуваха, що на Луганщині. Із початком повномасштабного вторгнення рф він не зміг залишатися осторонь і добровольцем пішов до лав Збройних Сил України.

«Війна забирає життя найсміливіших… Щирі співчуття рідним і близьким загиблого. Герої не вмирають! Вони йдуть у вічність, щоб захищати нас із небес. Ніколи не забудемо тих, хто боронив нашу землю та наше життя», – кажуть у Бориславській міськраді.

В Андрія Єнчке з Борислава залишилась дружина та двоє дітей: 19-річний син і 10-річна донечка.

Вічна і світла пам’ять Герою!

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