Якщо ми поступимось росії у цій війні, ми втратимо все, – Зеленський

Президент Володимир Зеленський заявив, що час грає не на користь України, яка щодня втрачає своїх людей. Але водночас він наголосив: якщо Україна поступиться росії у цій війні, вона втратить усе. Про це глава держави сказав в інтерв’ю німецькому каналу ZDF, пише ВВС Україна.

«Треба діяти. Час грає на руку точно ворогу, а не нам. Дуже боляче втрачати людей… Але ми втратимо все, якщо поступимось Росії у цій війні», – визнав Володимир Зеленський.

Президент уточнив, що Україна говоритиме з рф, але тоді, коли вона буде готова закінчувати війну.

14 червня Зеленський також відповідав на питання данських журналістів під час онлайн-пресконференції. Зокрема, він сказав, що якщо Україна не зупинить російську армію, вона піде далі на захід. За його словами, росіяни хочуть захопити не лише Україну і Київ – це не кінцева ціль для них.

Тому президент вчергове закликав партнерів швидше дати Україні зброю. І при цьому запевнив, що зброя потрібна, щоб звільняти українські окуповані території, Україна не має наміру обстрілювати саму росію.

«Якщо ми швидко не отримаємо зброї, то буде стагнація конфлікту, люди будуть помирати… Якщо отримаємо зброю, просунемось далі», – сказав глава держави.

Володимир Зеленський розповів про складну ситуацію у Сєвєродонецьку і відповів на питання про можливість проведення референдуму на окупованих територіях. Данського журналіста, який поставив це питання, він запитав, якби було, коли б росіяни зі зброєю прийшли на територію Данії й захотіли когось тут захищати та нав’язувати референдум?

Під час пресконференції данським ЗМІ у Зеленського запитали, чи закликає він зараз повертатися додому тих українців, які виїхали до інших країн через війну. У відповідь він заявив, що якби війна закінчилася, він би закликав людей повертатися і відбудовувати країну.

«Але війна триває. Ситуація ще небезпечна у кількох регіонах. Я не можу просити людей повертатися… Зараз це вибір кожного. Маю сказати, що ми розраховуємо на кожного з вас, на всіх українців, де б ви не були», – заявив президент.

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