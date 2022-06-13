Зеленський показав руйнування у Маріуполі та пообіцяв звільнити місто від окупантів

Президент України Володимир Зеленський, у восьму річницю звільнення Маріуполя, показав як рашисти денацифікували місто і пообіцяв звільнити Маріуполь від російських окупантів.

«У восьму річницю звільнення Маріуполя від проросійських терористів ми знову боремося за нього та всю Україну. Як і тоді, у 2014-му, Маріуполь знову буде вільний. Український прапор повернеться так само, як і в кожне місто й село, куди прийшли окупанти. Бо це наша країна і наші люди», – повідомив Володимир Зеленський.

Як відомо на початку війни росії проти України у 2014 році Маріуполь вже потрапляв під окупацію російських терористів.

Місто перебувало під контролем рашистів із 6 травня до 13 червня 2014 року.

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