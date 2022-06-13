Всі мости, що ведуть до Сєвєродонецька, зруйновані, – Гайдай

Голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай заявив, що російські окупанти зруйнували всі мости, що ведуть до Сєвєродонецька, але запевнив, що місто не заблоковане. Про це Гайдай повідомив у Facebook.

«Всі мости зруйновано, але Сєвєродонецьк НЕ заблоковано. Комунікація з містом є. рашисти повністю НЕ захопили Сєвєродонецьк, частина міста під українським контролем», – повідомив Гайдай.

Також голова ОВА заявив, що евакуація та підвезення гумвантажів наразі неможливі. Сєвєродончани, що залишилися в місті виживають у вкрай важких умовах.

Крім того, росіяни продовжують потужно обстрілювати Лисичанськ. Гайдай запевнив, що евакуація з цього міста є, гумвантажі завозяться щоденно.

За словами голови ОВА, у разі швидкого вигнання орків з Сєвєродонецька поновити комунікації до зими не вдасться.

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