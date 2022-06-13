Вікіпедія оскаржує штраф за статті про війну рф проти України та про вбивства в Бучі

«Фонд Вікімедіа» оскаржує в російському суді штраф розміром майже 90 тисяч доларів, який виписали російській «Вікіпедії» за правдиву статтю про російське вторгнення в Україну та військові злочини в Бучі та інших містах, пише Українська правда.

Суд у Москві ухвалив вирок проти «Фонду Вікімедіа» через так звану «дезінформацію про російську армію» на сторінках російської Вікіпедії: «Вторгнення Росії в Україну (2022)», «Воєнні злочини під час війни Росії проти України», «Різня в Бучі».

Суд визначив для Вікіпедії міру покарання у вигляді штрафу розміром 5 мільйонів російських рублів (приблизно 88 тисяч доларів США).

Представники «Фонду Вікімедіа» подали апеляцію 6 червня на це рішення московського суду, закликаючи зберегти доступ людей до перевіреної інформації. У позові вони твердять, що обмеження свободи слова та право людей на доступу до публічної інформації є порушенням основоположних прав і свобод людини. Російський суд натомість у вироку зазначив, що викладена інформація на сайті «Вікіпедія» становить загрозу для громадськості.

Юристи «Фонду Вікімедіа» також наполягають, що російське судочинство не має юрисдикції над сайтом.

Як відомо на початку широкомасштабного російського вторгнення, рашисти 2 березня попередила Вікіпедію, що вона її заблокують, якщо інтернет-енциклопедія не видалить або не виправить статтю про російську збройну агресію в Україні та реакцію світу. Друге попередження «Вікіпедії» влада росії надіслала наприкінці березня, але припустила, що все може обійтися штрафом завбільшки кілька мільйонів рублів.

У квітні Роскомнагляд надіслав російськомовній Вікіпедії догану, що на сторінці інтернет-енциклопедії про Путіна написана правда про вторгнення в Україну та шовінізм російського президента у відносинах з сусідською країною.

Наприкінці травня в росії ухвалили законопроєкт, який вимагає від власників великих інтернет-ресурсів реєструвати свої представництва в Росії. У «Фонді Вікімедіа» відреагували, що відкриття представництва означатиме, що російські силовики зможуть контролювати та карати «Вікіпедію» за не зручну для Кремля інформацію на її веб-сторінках.

Після цього диктатор путін заговорив, що було би непогано на росії заснувати альтернативну російську Вікіпедію, яка би була підконтрольна його режиму.

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