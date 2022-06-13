Станом на ранок понеділка, 13 червня, російські військові вбили 288 дітей в Україні, ще щонайменше 527 зазнали поранень. Про це повідомили в Офісі генпрокурора.

Правоохоронці відзначають, що ці дані не є остаточними, оскільки триває робота з їх встановлення жертв в місцях ведення активних бойових дій, на тимчасово окупованих та звільнених територіях.

Найбільше постраждало дітей у Донецькій – 218, Київській – 116, Харківській – 166, Чернігівській – 68, Миколаївський – 48, Луганській – 54, Запорізькій – 30, Херсонській – 52, столиці – 16, Сумській – 17, Житомирській – 15 областях.

12 червня наслідок ворожих артилерійських обстрілів у Лисичанську на Луганщині загинув 6-річний хлопчик.

11 червня окупанти завдали ракетного удару по місту Чортків на Тернопільщині, поранена 12-річна дівчинка.

За даними правоохоронців, щонайменше 1 971 заклад освіти пошкоджено внаслідок щоденних бомбардувань та обстрілів українських міст і сіл збройними силами РФ. При цьому 194 з них зруйновано повністю.

В Україні зросла кількість загиблих від війни дітей

Станом на ранок понеділка, 13 червня, російські військові вбили 288 дітей в Україні, ще щонайменше 527 зазнали поранень. Про це повідомили в Офісі генпрокурора.

Правоохоронці відзначають, що ці дані не є остаточними, оскільки триває робота з їх встановлення жертв в місцях ведення активних бойових дій, на тимчасово окупованих та звільнених територіях.

Найбільше постраждало дітей у Донецькій – 218, Київській – 116, Харківській – 166, Чернігівській – 68, Миколаївський – 48, Луганській – 54, Запорізькій – 30, Херсонській – 52, столиці – 16, Сумській – 17, Житомирській – 15 областях.

12 червня наслідок ворожих артилерійських обстрілів у Лисичанську на Луганщині загинув 6-річний хлопчик.

11 червня окупанти завдали ракетного удару по місту Чортків на Тернопільщині, поранена 12-річна дівчинка.

За даними правоохоронців, щонайменше 1 971 заклад освіти пошкоджено внаслідок щоденних бомбардувань та обстрілів українських міст і сіл збройними силами РФ. При цьому 194 з них зруйновано повністю.