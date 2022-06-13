Українці зможуть отримувати паспорти за кордоном

Кабінет міністрів України підтримав запуск експериментального проєкту з оформлення внутрішніх та закордонних паспортів за кордоном. Про це йдеться у постанові Кабміну №678.

Зазначається, що громадяни зможуть оформляти нові та обмінювати старі паспорт через підрозділи Державної міграційної служби за кордоном.

Уряд затвердив порядок реалізації експериментального проєкту, а також доручив Міністерству внутрішніх справ забезпечити координацію заходів щодо його втілення у життя.

МВС має протягом шести місяців після завершення експериментального проєкту подати уряду звіт про його результати, а також у разі потреби пропозиції щодо вдосконалення законодавства у відповідних сферах.

Постанова набере чинності з 25 червня.

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