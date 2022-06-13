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На Київщині виявили ще одну могилу із закатованими українцями

Андрій Котенський

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У Бучанському районі Київської області виявили нове поховання українців, яких закатували російські військові. Про це повідомив начальник поліції Київщини Андрій Нєбитов у своєму Facebook.

За даними Андрія Нєбитова, 7 цивільних громадян росіяни катували, а потім жорстоко стратили пострілами в голову.

«Це масове захоронення розстріляних мирних жителів виявили сьогодні на позиціях солдатів російської федерації поряд із селом Мироцьке, Бучанського району. У багатьох жертв були зв’язані  руки та  простріляні коліна. Зараз ми працюємо над тим, щоб ідентифікувати загиблих. Це чергові садистські злочини армії росії в Київській області», – повідомив Андрій Нєбитов.

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